ارتفاع إنتاج العراق النفطي لأعلى مستوى خلال 18 شهراً

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، إن إنتاج النفط الخام العراقي، بما في ذلك التدفقات من منطقة كردستان العراق، ارتفع إلى أعلى مستوى في 18 شهراً عند 4.208 ملايين برميل يومياً خلال شهر تشرين الثاني، وفق ما ذكرت وكالة «شفق نيوز» العراقية.

وأظهرت البيانات أن الصادرات الفيدرالية قفزت إلى 3.273 ملايين برميل في اليوم في تشرين الثاني من 3.119 ملايين برميل في اليوم في تشرين الأول، بينما لم تتغير تدفقات حكومة منطقة كردستان في الشهر عند 408 آلاف برميل في اليوم.

وبلغ متوسّط الاستخدام المحلّي، والذي يشمل حرق النفط الخام وتشغيل المصافي، 518 ألف برميل في اليوم، بانخفاض قدره 5000 برميل في اليوم عن تشرين الأول.

وارتفعت حصة العراق من «أوبك+» إلى 4.193 مليون برميل في اليوم الشهر الماضي، من 4.149 مليون برميل في اليوم في تشرين الأول، حيث واصل التحالف رفع سقف الإنتاج.

وقامت منظمة «أوبك» وحلفاؤها برفع حصص الإنتاج تدريجياً هذا العام، تحسّباً لارتفاع الطلب العالمي على النفط مع استمرار العالم في الخروج من الوباء.

وتم تحديد حصة إنتاج للعراق في كانون الثاني، عند 4.281 مليون برميل في اليوم، بموجب اتفاق «أوبك+»، ارتفاعاً من 4.237 مليون برميل في اليوم في كانون الاول.

المصدر: مواقع اخبارية