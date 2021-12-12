النائب الحاج حسن: المقاومة وحلفاؤها سيفشلون المؤامرات الاميركية مرة جديدة

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن الى أن “المخططات الاميركية لحصار لبنان والضغط عليه ما زالت مستمرة، وذلك يترافق مع حملة ترهيب وتضليل وإشاعات وأكاذيب منسقة على المستويات السياسية والاعلامية بين الاميركيين وحلفائهم اللبنانيين والعرب والغربيين من أجل التأثير على المقاومة وبيئتها وحلفائها”.

وأكد الحاج حسن الاحد ان “المقاومة وحلفاءها الذين تمكنوا من إحباط المخططات والمؤامرات الاميركية منذ أعوام طويلة قادرون على إفشال المؤامرات الاميركية ومؤامرات حلفائهم مرة جديدة”.

من جهة ثانية، قال الحاج حسن “يستمر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في مخالفته للدستور واستنسابيته في الاستدعاءات والتحقيقات مستثنيا القضاة المعنيين بالملف وعددا كبيرا من المسؤولين في هذه القضية الحساسة والخطيرة، وفي ظل التجاوزات لكل الاصول الدستورية والقانونية”، واضاف “هذا ما يزيد من صدقية الارتياب بالمشروع بالتوظيف واستهداف السياسيين اللذين أصبحا السمة الواضحة والبارزة في توجهات وعمل المحقق العدلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام