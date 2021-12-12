كوريا الجنوبية: ارتفاع الاصابات بمتحور أوميكرون الى 90

قالت السلطات الطبية في كوريا الجنوبية الأحد إن عدد المصابين بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بلغ 90 شخصا، بزيادة قدرها 15 حالة إضافية اعتبارا من منتصف ليل السبت الاحد.

وأضافت السلطات “كانت 7 حالات من الإصابات الـ 15 الجديدة ذات صلة بالطالب الأجنبي (أفغاني) المقيم في إقليم جولا الشمالي”، وتابعت “كان ذلك الطالب الأفغاني الجنسية والبالغ 30 عاما، قد دخل البلاد من إيران يوم 25 من الشهر الماضي وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 من هذا الشهر، ثم تم التأكد من إصابته بالسلالة المتحورة أوميكرون في العاشر من نفس الشهر”.

المصدر: روسيا اليوم