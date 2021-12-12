الجيش اللبناني: توقيف تاجر أسلحة في الكيال- بعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2021 - 15:40

الجيش اللبناني: توقيف تاجر أسلحة في الكيال- بعلبك

منذ 2 ساعة 12 December، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 11 / 12 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكيال ـ بعلبك المواطن (خ.ن)، لإقدامه على الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وضبطت في منزله كمية من الأسلحة والذخائر وعتادا عسكريا ورمانات يدوية.

كما ضبطت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة الهرمل، سيارتين مسروقتين من نوع “كيا” أثناء محاولة تهريبهما إلى داخل الأراضي السورية، إضافة إلى كمية كبيرة من حشيشة الكيف داخل سيارة نوع “مرسيدس” في محلة رأس المال ـ الهرمل. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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