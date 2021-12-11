الحلبوسي: نسعى لتشكيل حكومة قوية ومعالجة الانسداد السياسي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2021 - 23:38

الحلبوسي: نسعى لتشكيل حكومة قوية ومعالجة الانسداد السياسي

منذ 46 mins 11 December، 2021
محمد الحلبوسي
العراق - عربي وإقليمي

أكد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وجوب تشكيل حكومة قوية وفاعلة. وقال الحلبوسي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “التفاهمات واللقاءات مستمرة ونسعى إلى المضي في تشكيل حكومة قوية ومعالجة الانسداد السياسي”، مشيرا الى أنه “يجب أن يرى العراق حكومة قوية وفاعلة في المرحلة المقبلة”.

وحول مسار اللقاءات الحالية فيما أذا كان يتجه لتشكيل حكومة أغلبية أو توافقية قال الحلبوسي: “ننتظر التفاهمات السياسية”.

وتؤكد غالبية القوى الفائزة في الانتخابات بأنها بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، للشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة.

المصدر: وكالة الانباء العراقية

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