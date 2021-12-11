تركيا تسجل 6 حالات إصابة بمتحور “أوميكرون”

سجلت تركيا، اليوم السبت، 6 حالات إصابة بمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا. وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة في تصريحات للصحفيين اليوم: “إنه تم رصد 6 حالات إصابة بمتحور أوميكرون في تركيا”، مضيفا أن هناك حالة سٌجلت في اسطنبول و5 حالات في مدينة إزمير.

واكتٌشف متحور أوميكرون لأول مرة في دولة جنوب أفريقيا، وقررت العديد من الدول حظر حركة الطيران معها خوفا من انتقال العدوى إليها.

ويرجح العلماء أن يكون المتحور الجديد أكثر خطورة أو عدوى من السلالات الأخرى، إلا أن المعلومات عن هذه السلالة لا تزال قليلة، حيث قالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” أكثر خطراً من السلالات السابقة.

المصدر: سبوتنيك