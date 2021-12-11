وزارة الصحة اللبنانية تؤكد إصابة الحالتين بأوميكرون وتدعو إلى الإقبال بكثافة على ماراتون فايزر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2021 - 12:58

وزارة الصحة اللبنانية تؤكد إصابة الحالتين بأوميكرون وتدعو إلى الإقبال بكثافة على ماراتون فايزر

منذ 7 mins 11 December، 2021
وزارة الصحة العامة
لبنان

أكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “الحالتين الايجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني (genomic sequencing)، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون”، مشيرة الى أن “الحالتين موجودتين في العزل المنزلي وتظهران عوارض خفيفة، علما أنهما وافدتان من أفريقيا، وقد حصل الفحص الجيني لهما في الجامعة اللبنانية – الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية”.

واعتبرت الوزارة أن “وصول المتحور أوميكرون إلى لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره في غالبية دول العالم، ولكن ذلك يجب أن يشكل حافزا للجميع، مواطنين ومقيمين، لعدم التهاون في الإجراءات الوقائية والاقبال بكثافة ومن دون أي تردد على ماراتون فايزر المستمر اليوم وغدا للمزيد من السلامة المجتمعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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