ماراتون فايزر.. ازدحام شديد في مراكز المستشفيات الحكومية في طرابلس والضنية والمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2021 - 12:58

ماراتون فايزر.. ازدحام شديد في مراكز المستشفيات الحكومية في طرابلس والضنية والمنية

منذ 16 mins 11 December، 2021
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لبنان

شهدت أبواب مراكز المستشفيات الحكومية في طرابلس والضنية والمنية ازدحاما شديداً، حيث توافد المواطنون لتلقي اللقاح ضمن ماراتون فايزر في مرحلته الثالثة، وضمن الاسبوع الثاني من ماراتون فايزر لكافة الفئات العمرية.

واحتشد تلامذة المدارس من كافة الاعمار وكبار السن بطوابير لتسجيل أسمائهم على المنصة التابعة للمراكز الصحية الحكومية وانتظروا لساعات في الأروقة المخصصة للانتظار قبل ان ينتقلوا لتلقي اللقاح.

ووصفت مديرة التمريض في المستشفى الحكومي بطرابلس رولا الحاج الأجواء بالممتازة، متوقعة ازدياد أعداد الراغبين بتسجيل أسمائهم مع مرور يومي السبت والاحد، حيث تشهد مراكز التطعيم اقبالا غير مسبوق.

ودعت الحاج جميع المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الصحية نظرا للواقع المؤلم الذي يعيشه الشمال بسبب تزايد حالات الاصابات والتي تحتاج الى العناية المركزة.

ودعت الذين تقدموا لأخذ اللقاح الى ضرورة التزام الكمامة وعدم الاختلاط واعتماد التباعد لأن السلالة الجديدة تصيب الجميع دون استثناء.

ولفتت الحاج الى ان ابرز المعوقات التي واجهتهم هي انقطاع خدمة الانترنت من قبل وزارة الاتصالات وانقطاع خطوط الهاتف ثم ما لبثت ان عادت بعد سلسلة اتصالات جرت.

المصدر: موقع المنار

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