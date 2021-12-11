مصرع 4 أشخاص جراء أعاصير بولايتين أميركيتين وعشرات آخرين تحت الأنقاض بمخزن شركة أمازون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2021 - 12:58

مصرع 4 أشخاص جراء أعاصير بولايتين أميركيتين وعشرات آخرين تحت الأنقاض بمخزن شركة أمازون

منذ 27 mins 11 December، 2021
علم الولايات المتحدة الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

تسببت الأعاصير والعواصف الشديدة في وقوع ضحايا بولايتين أميركيتين الساعات الماضية، فيما احتجز العشرات بأحد مخازن شركة أمازون بعد انهياره جزئيا بفعل سوء الأحوال الجوية. وقالت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مسؤول محلي، إن شخصا لقي مصرعه بعد أن ضربت الأعاصير دارا للمسنين ببلدة مونيت بولاية أركنساس، جنوبي البلاد. وكانت السلطات قد أعلنت في البداية مصرع شخصين في الحادث.

فيما أفادت وسائل الإعلام الأميركية بمقتل ثلاثة أشخاص في مقاطعتي أوبيون كاونتي وليك كاونتي في ولاية تينيسي شرقي البلاد بسبب الأعاصير، مشيرة لأضرار شديدة جراء الحالة الجوية.

وفي ولاية إلينوي، أعلنت دائرة الإطفاء عن انهيار كبير بأحد مخازن عملاق التسوق الإلكتروني، أمازون في بلدة إدواردزفيل. وأشار الإعلام المحلي، نقلا عن الشرطة، إلى احتجاز العشرات تحت الأنقاض، وتحريك عدد كبير من عناصر الإنقاذ.
وتداولت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي عن إخلاء نحو 50 شخصا من العالقين تحت الحطام، لكن لم تؤكد السلطات المعلومة رسميا.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة