مصرع 4 أشخاص جراء أعاصير بولايتين أميركيتين وعشرات آخرين تحت الأنقاض بمخزن شركة أمازون

تسببت الأعاصير والعواصف الشديدة في وقوع ضحايا بولايتين أميركيتين الساعات الماضية، فيما احتجز العشرات بأحد مخازن شركة أمازون بعد انهياره جزئيا بفعل سوء الأحوال الجوية. وقالت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مسؤول محلي، إن شخصا لقي مصرعه بعد أن ضربت الأعاصير دارا للمسنين ببلدة مونيت بولاية أركنساس، جنوبي البلاد. وكانت السلطات قد أعلنت في البداية مصرع شخصين في الحادث.

فيما أفادت وسائل الإعلام الأميركية بمقتل ثلاثة أشخاص في مقاطعتي أوبيون كاونتي وليك كاونتي في ولاية تينيسي شرقي البلاد بسبب الأعاصير، مشيرة لأضرار شديدة جراء الحالة الجوية.

وفي ولاية إلينوي، أعلنت دائرة الإطفاء عن انهيار كبير بأحد مخازن عملاق التسوق الإلكتروني، أمازون في بلدة إدواردزفيل. وأشار الإعلام المحلي، نقلا عن الشرطة، إلى احتجاز العشرات تحت الأنقاض، وتحريك عدد كبير من عناصر الإنقاذ.

وتداولت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي عن إخلاء نحو 50 شخصا من العالقين تحت الحطام، لكن لم تؤكد السلطات المعلومة رسميا.

المصدر: سبوتنيك