انضمام 110 زوارق هجومية سريعة لبحرية الحرس الثوري الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2021 - 11:28

انضمام 110 زوارق هجومية سريعة لبحرية الحرس الثوري الايراني

منذ 59 mins 11 December، 2021
بحرية الحرس الثوري الايراني
ايران - عربي وإقليمي

برعاية القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، انضمت صباح السبت 110 زوارق هجومية من طراز “عاشوراء” للقوة البحرية للحرس في بندرعباس جنوب ايران. ولهذه الزوارق قدرة مناورة عالية واطلاق الصواريخ والقذائف مع قدرة انجاز العمليات الاستطلاعية-الاستخبارية.

وتم تصنيع هذه الزوارق الجديدة من قبل الخبراء المحليين، إذ قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري إن هذه “سابع عملية انضمام زوارق لبحرية الحرس وتم في هذه المرحلة زيادة السرعة من 55 الى 75 و 90 عقدة بحرية ومن ثم الى 110 عقد بحرية في مرحلة لاحقة”.

وأضاف أن “جميع امكانيات هذه الزوارق ومنها الصواريخ والقذائف والانظمة الرادارية تم تصنيعها من قبل الحرس الثوري”.

المصدر: فارس

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