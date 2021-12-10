قاسم هاشم: الوحدة أمضى الاسلحة لدعم ومساندة المقاومة ضد العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2021 - 15:18

قاسم هاشم: الوحدة أمضى الاسلحة لدعم ومساندة المقاومة ضد العدو الصهيوني

منذ 60 mins 10 December، 2021
قاسم هاشم
لبنان

دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم “لتأمين المساحة المشتركة للتفاهم بين القوى الفلسطينية لاستعادة الوحدة بابهى صورها لانها كانت وما زالت أمضى الاسلحة لدعم ومساندة المقاومة والمواجهة للعدو الصهيوني وغطرسته وهمجيته وارتكاباته”.

وحث هاشم في كلمة باسم المجلس النيابي اللبناني في مؤتمر “إتحاد برلمانات منظمة التعاون الاسلامي” الذي إفتتح اعماله الجمعة في مدينة اسطنبول “لرفع مستوى التنسيق والتواصل بين كل برلمانات المنظمة الاسلامية والضغط على الحكومات للتخفيف من الاعباء عن كاهل المسلمين والانسان في جهات الارض الاربع لحل الازمات الوبائية والمعيشية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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