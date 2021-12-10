باقري: ايران لا ترى أي عقبة للتوصل الى اتفاق إذا توفرت الأسس

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنه “لا توجد عقبة أمام التوصل إلى اتفاق إذا تم توفير الأسس اللازمة لمحادثات فيينا”. وأكد باقري أمام الصحفيين حول جودة اللقاء “في اجتماع اليوم، أعربت مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران، عن آرائها بشأن المسار المستقبلي للمحادثات”.

وتابع قائلاً “وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد في هذا الاجتماع أنه سبق تحديد مسار المحادثات انطلاقاً من مواقفه ووجهات نظره وسيستمر بجدية ولديه إرادة جادة للمفاوضات”. وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين “إن الجانبين لديهما إرادة جادة لمواصلة المحادثات و هذا تظهر أنهما يريدان التقارب من بعضهما البعض”.

وانعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قبل بضع دقائق بحضور ممثلين عن مجموعة 1+4 والاتحاد الأوروبي وإيران، وتقرر مواصلة المناقشات بشأن المقترحات الإيرانية على مختلف المستويات.

والتقى كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني مساء الخميس مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا ورؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة المفاوضة، وذلك استمرارا للمشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا.

وعقد الاجتماع بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، والذي تقرر بموجبه استمرار المحادثات على مختلف المستويات حول النصوص التي اقترحتها إيران لرفع الحظر. واستأنفت محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الخميس بحضور رؤساء الوفود المفاوضة الموقعة على الاتفاق لمراجعة نصوص المقترحات الايرانية . وعقد الاجتماع على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين بوزارة الخارجية الإيرانية ومجموعة 4+1 برئاسة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، ومساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا.

المصدر: موقع العالم+ فارس