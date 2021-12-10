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December 10 2021 - 02:12

مقتل شخص وإصابة 12 في حريق بالمقر الرئيسي لحزب النهضة في تونس

منذ 1 ساعة 10 December، 2021
تونس مقتل شخص وإصابة 18 آخرين في حريق بمقر حركة النهضة في العاصمة تونس - snapshot 0.64
تونس - عربي وإقليمي

تسبب حريق اندلع اليوم الخميس في المقر الرئيسي لحزب “النهضة” بالعاصمة التونسية في وفاة شخص وإصابة 12 آخرين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود ومصادر أن القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض أصيب بعد أن قفز من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى.

وأنقذ عمال الحماية المدنية أشخاصا من الحزب كانوا عالقين هناك، بحسب الشهود والمصادر.

وأبلغ عضو بالحزب وكالة “رويترز” أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب، وقال مسؤولون آخرون إن رجلا أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.

المصدر: وكالات

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