لابيد يصل القاهرة: تقوية العلاقات مصلحة حيوية لـ”إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2021 - 15:12

لابيد يصل القاهرة: تقوية العلاقات مصلحة حيوية لـ”إسرائيل”

منذ 9 mins 9 December، 2021
يائير لابيد
عربي وإقليمي - كيان العدو

وصل وزير خارجية العدو الإسرائيلي يائير لابيد الخميس، إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره سامح شكري. وزعم لابيد أن “تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية وتعميقها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية هي مصلحة حيوية لإسرائيل”، مضيفاً “سنواصل العمل معاً لدفع المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي”، حسب قوله.

وسبق أن أفاد مصدر بخارجية العدو، في تصريحات لسبوتنيك، أن “الغرض من الزيارة السياسية-الأمنية هو التعامل بشكل أساسي مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مع التركيز على معضلة الأسرى، والمفقودين الإسرائيليين في القطاع”.

المصدر: سبوتنيك

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