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December 9 2021 - 00:06

العراق: اعتقال إرهابي في الرمادي

منذ 1 ساعة 8 December، 2021
علم العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية الاربعاء عن اعتقال إرهابي من تنظيم “داعش” في الرمادي بمحافظة الأنبار.

وقالت الاستخبارات في بيان لها إنه “استمرارا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الاول ٣٨ وقوة من الفوج الثاني للواء اثمرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة احمد الصداك بالرمادي الانبار”، وأضافت أن “المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب”.

المصدر: السومرية

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