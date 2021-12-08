الخارجية الروسية:الأسبوع المقبل سيشهد بحث الاتصالات القادمة بين موسكو والحكومة الألمانية الجديدة

أعلن القائم بأعمال مدير الدائرة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية أوليغ كراسنيتسكي الأربعاء، أنه “سيتم في الأسبوع المقبل بحث الاتصالات القادمة مع الحكومة الألمانية الجديدة ومجلس الوزراء الجديد، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية”.

وقال كراسنيتسكي لوكالة “سبوتنيك” “سيؤدي جميع أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية، وسيتم انتخاب المستشار، وربما بعد ذلك، خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة السفارة الألمانية (لدى روسيا) وسفارتنا في برلين، سنبحث كيف سيبدو كل شيء، وبالطبع سنأخذ في الاعتبار جميع الظروف الحالية التي تحدث في السياسة الدولية”.

وشدد كراسنيتسكي على أن “الواقع يبقى واقعاً، روسيا وألمانيا بحاجة لبعضهما البعض، وهذا معترف به في اتفاق التحالف بين جميع الأطراف التي انضمت إلى هذه الحكومة، لذلك نأمل أن تستمر هذه الاتصالات والحوار”. إلى ذلك، من المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية مهامها، اليوم، بعد انتخاب أعضاء البرلمان (البوندستاغ) زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، مستشاراً.

المصدر: سبوتنيك