خطوات بسيطة لاسترجاع حساب فيسبوك المقفول أو المخترق

هناك عدة أسباب لا يمكنك بسببها الدخول إلى حسابك على فيسبوك، ولكن إذا تم اختراق حسابك أو إذا نسيت كلمة مرورك، فيمكنك استخدام عملية استرداد الحساب التلقائية للعودة مرة أخرى.

ولكن من أجل استرجاع حساب فيسبوك ستحتاج إلى المساعدة باستخدام حساب صديق أو أحد أفراد العائلة على المنصة.

الخطوة الأولى: افتح موقع فيسبوك في متصفح على حاسوبك، ثم ابحث عن صفحة الملف الشخصي الخاصة بالحساب الذي تحاول تسجيل الدخول إليه، يمكنك القيام بذلك عن طريق البحث برقم الهاتف أو البريد الألكتروني، ولكن الخيار الأسهل هو العثور على الحساب عبر قائمة الأصدقاء.

الخطوة الثانية: اضغط على النقاط الثلاث أقصى الزاوية اليمني أعلى الصفحة.

الخطوة الثالثة: من القائمة المنسدلة، اختر البحث عن الدعم أو التبليغ عن الحساب، ثم انقر على خيار “أخرى”.

الخطوة الخامسة: سيتم تسجيل خروجك من حساب فيسبوك الحالي، وستظهر نافذة اعثر على الحساب Find Your Account.

الخطوة السادسة: أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب وانقر فوق بحث.

الخطوة السابعة: اختر الطريقة التي تريدها للحصول على الرمز لإعادة تعيين كلمة المرور، مثل استخدام حساب غوغل أو عنوان البريد الإلكتروني.

الخطوة الثامنة: اتبع التعليمات لاسترداد الرمز من جهازك المحدد، ثم أدخله لاستعادة الوصول إلى حسابك.

المصدر: وكالات