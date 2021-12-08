السفارة السعودية في باريس: الشخص المعتقل فيما يتصل بمقتل خاشقجي لا علاقة له بالواقعة

قالت السفارة السعودية في باريس الثلاثاء إن “الشخص المعتقل فيما يتصل بمقتل الصحفي جمال خاشقجي لا علاقة له بالواقعة وتتوقع إطلاق سراحه فورا”.

وأضافت السفارة في بيان لها “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة المملكة في فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة”، وطالبت “فرنسا إخلاء سبيله فورا”.

واعتبرت السفارة أن “القضاء السعودي قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبت مشاركته في قضية خاشقجي”، مشيرة إلى “أنهم يقضون عقوبتهم”، على حد قولها.

المصدر: روسيا اليوم