برلماني سلوفاكي: المغامرات الدموية لأمريكا في سورية والعراق وليبيا انتهت بالفشل

أكد عضو البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها أن المغامرات الدموية التي قامت بها الولايات المتحدة في سورية وليبيا والعراق “انتهت بالفشل” ما يثبت أنها لم تعد تمتلك القدرة على الاستمرار بلعب دور الشرطي العالمي.

وقال بلاها في حديث لموقع ناباليتيه الالكتروني السلوفاكي أن “الولايات المتحدة قامت بنهب مناطق واسعة من العالم واثارت العديد من الحروب القذرة من أجل مصالحها”.

وأشار إلى أن واشنطن بدأت بالتركيز على الصين في ظل التنافس القائم بينهما بعد أن تفوقت بكين عليها في العديد من المجالات الاقتصادية الأمر الذي تعتبره الولايات المتحدة نهاية لمحاولات هيمنتها على العالم.

المصدر: سانا