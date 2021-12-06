الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و402 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2021 - 15:02

الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و402 إصابة جديدة بكورونا

منذ 26 mins 6 December، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين انه تم تسجيل 5 وفيات و402 إصابة جديدة بفيروس كورونا و191 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنه “تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة في الخليل”، وأشارت إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 18، الخليل 103، بيت لحم 53، نابلس 23، سلفيت 3، جنين 13، رام الله والبيرة 32، طولكرم 4، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 151”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 3، الخليل 13، بيت لحم 21، نابلس 10، جنين 13، رام الله والبيرة 24، طولكرم 3، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 100”.

المصدر: فلسطين اليوم

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