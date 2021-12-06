باحثون: سلالة أوميكرون تضم جزءا من جينات فيروس الزكام العادي

اكتشف باحثون أمريكيون أن طفرة واحدة على الأقل في سلالة أوميكرون المتحور لفيروس كورونا الجديد ناتجة عن قطعة جينية خاصة، وهي موجودة في العديد من الفيروسات الأخرى ، بما في ذلك الفيروس المسبب للزكام العادي.

يعتقد الباحثون أن هذه القطعة الجينية قد تمكن سلالة أوميكرون من تجنب جهاز المناعة البشري، مما يعني أن سلالة أوميكرون قد تنتشر بسهولة أكبر، بينما تظهر على الأشخاص المصابين أعراض أكثر اعتدالًا أو قد لا تظهر أية اعراض. وتم نشر هذا الاكتشاف على موقع لمنظمة غير ربحية تشارك معلومات البحث العلمي يوم الخميس دون مراجعة الخبراء.

المصدر: CGTN