“الجهاد”: حرية الاسير الفسفوس انتصار للشعب الفلسطيني وكل الأحرار

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان الأحد أن “انتصار وحرية الأخ البطل كايد الفسفوس انتصار لشعبنا الفلسطيني وكل الأحرار”.

وقال عدنان “بانتصار البطل كايد الفسفوس تبرز من جديد مدينة دورا حاضنة للثوار والمجاهدين”، وتابع أن “قِصَر فترة الاعتقال للأخ كايد بعد إنهائه الإضراب تظهر عِظَم الانتصار”، وأضاف “اليوم تتجدد الهمم بقوته تعالى بحرية الأخ البطل كايد الفسفوس”.

وأفرجت قوات العدو الاسرائيلي عن المعتقل الفسفوس الذي خاض إضراباً عن الطّعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، استمرّ لـ(131) يوماً، وأنهاه في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم بعد اتّفاق بإنهاء اعتقاله الإداري.

المصدر: فلسطين اليوم