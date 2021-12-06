كورونا في البرازيل.. 66 وفاة و4844 إصابة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل يوم الأحد تسجيل 66 وفاة بكوفيد-19 و4844 إصابة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل 615636 والإصابات 22 مليونا و143091.

وألغى إدواردو بايس رئيس بلدية ريو دي جانيرو احتفالات عيد رأس السنة لهذا العام، بعد أن سجلت البرازيل أولى الإصابات بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.

ونشر إدواردو بايس تغريدة على “تويتر” قال فيها: “سنعمل بتوصيات ولاية ريو دي جانيرو بإلغاء الاحتفالات على الرغم من رأي البلدية المخالف لذلك”.

وأضاف: “نحن نحترم العلم.. هناك آراء متعارضة بين اللجنتين العلميتين في المدينة والولاية، لكننا سنعمل بأكثرها تقييدا”.

وتابع: “تقول لجنة المدينة إن بإمكانها المضي قدما وتقول لجنة الولاية لا، بالتالي لا يمكن أن تتم.. فلنلغ الاحتفالات الرسمية عشية العام الجديد”.

المصدر: وكالة رويترز