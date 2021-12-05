علي باقري كني : لن نتراجع عن مطالبنا في رفع الحظر

اكد مساعد الخارجية الايرانية في الشؤون الدولية، وكبير المفاوضيين الايرانيين في مفاوضات فيينا علي باقري كني، على موقف طهران الصريح من ضرورة الغاء الحظر الأمريكي الظالم عن الشعب الإيراني، وقال: لن نتراجع عن مطالبنا .

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اضاف باقري: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تتراجع عن مطالبها في إعادة تفعيل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والغاء الحظر الامريكي عن شعبها.

واكد مساعد الخارجية الايرانية: بما أن الولايات المتحدة الامريكية هي التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 ، فعليها ان تتخذ الخطوة الأولى في العودة الى الاتفاق.

وذكر أن المقترحات التي قدمتها طهران لمجموعة 1+4 في مفاوضات فيينا “موثقة ومنطقية” وبامكانها أن تكون أساسا للمفاوضات.

وقال باقري كني إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تؤمن بالمفاوضات وهي “متفائلة” بشأن النتائج المحتملة، معتبرا ان سلوك بعض اطراف الاتفاق النووي غير البناء في الماضي والانتهاكات المتكررة لالتزاماتهم تطلب منا عدم اظهار حسن النية.

وكان باقري كني اكد سابقا في تصريح لقناة الجزيرة القطرية، إن المقترحات التي قدمها إلى الأطراف الأخرى “لا يمكن رفضها لأنها تعتمد على بنود الاتفاق النووي في 2015″، مشيراً إلى أن هناک مقترح ثالث سيعرض على الأطراف الأخرى في حال قبولها بالمسودتين الايرانيتين.

وقال :عرضنا آراء الفريق المفاوض الإيراني بشكل مستدل وموثق على شكل وثيقتين على الجانب الآخر ضمن مجالين، أحدهما حول موضوع رفع الحظر غير القانوني والجائر، و الثاني حول الموضوع النووي، ويعتبر كلاهما قضيتان رئيسيتان في الاتفاق النووي.

يذكر ان الجولة الجديدة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 1+4 انطلقت 29 نوفمبر2021 في فيينا وركز الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير الخارجية علي باقري على موضوع رفع الحظر الظالم عن ايران. وقد توقفت المفاوضات لبضعة أيام وعادت الوفود المشاركة الى عواصمها نظرا لحاجة الاطراف المفاوضة إلى التشاور وتلقي التعليمات وإعداد ردود موثقة ومستدلة على المقترحات الإيرانية ومن ثم العودة إلى فيينا.

المصدر: وكالة ارنا