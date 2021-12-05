سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في التنف

دوت عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية. وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” نقلاً عن مصادر محلية أن “عدة انفجارت سمع دويها داخل القاعدة الأمريكية في منطقة الـ55كم بمنطقة التنف عند المثلث الحدودي بين سورية والعراق والأردن”.

ولفتت المصادر إلى أنه “شوهدت حوامات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال تحلق فوق المنطقة بعد الانفجارات”.

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في الـ20 من تشرين الأول الماضي أن هجوماً بطائرات من دون طيار استهدف القاعدة الامريكية في منطقة التنف وأن انفجارات دوت في القاعدة.

وأقامت قوات الاحتلال الامريكي قاعدة عسكرية في منطقة التنف منذ عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، لكن قوات الاحتلال جعلتها منطلقا لدعم التنظيمات الإرهابية التي أنشأتها وتأمين الدعم اللوجستي والاستخباري والتسليحي لها ومن بينها مجموعات من إرهابيي التنظيم التكفيري لتنفيذ اعتداءات على مواقع الجيش السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية في البادية السورية.

المصدر: سانا