الجيش اللبناني: تمارين تدريبية في مختلف المناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2021 - 12:02

الجيش اللبناني: تمارين تدريبية في مختلف المناطق

منذ 1 ساعة 5 December، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستجري وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 28 / 11 / 2021 ولغاية 16 / 12 / 2021، ما بين الساعة 8,00 والساعة 17,00، تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الرشاشة.

وستجري وحدة من الجيش، اعتبارا من 26 / 11 / 2021 ولغاية 17 / 12 / 2021، تمارين تدريبية نهارية وليلية في المناطق التالية: رأس مسقا، القاع، سقي أبو علي، جرود نيحا، جرد العاقورة، تل عمارة ومهبط تل الزعتر، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

كما، ستجري وحدة من الجيش اعتبارا من 22 / 11 / 2021 ولغاية 10 /12 /2021 ضمنا، تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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