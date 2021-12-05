الفصائل الفلسطينية تدين إعدام شاب فلسطيني في القدس

دانت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، إعدام الاحتلال الإسرائيلي للشاب محمد شوكت سليمة (23 عامًا) من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن عملية باب العمود بطولة جديدة يسطرها الشباب الفلسطيني اليوم عبر عملية فدائية في القدس المحتلة”.

وتعقيبًا على استشهاد الشاب بعد تنفيذه عملية طعن بالقدس، أكدت الحركة في بيان مقتضب، أنها “معركة مفتوحة مع الاحتلال لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا”. وأشارت إلى أن هذه المدينة المقدسة تقاتل لطرد المحتل الغاصب، والحفاظ على هويتها الفلسطينية العربية.

من جهتها الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، نعت الأسير المحرر محمد شوكت سليمة، مُشيدةً بعملية الطعن البطولية التي أصاب فيها مستوطنًا بجروحٍ خطرة. وشددت الجبهة على أنّ دماء الشهيد سليمة وكل الشهداء لن تذهب هدرًا، وستزيد شعبنا إصرارًا على الاستمرار بالمقاومة والتصدي للاحتلال مهما بلغت درجات عدوانه، فلا يمكن هزيمة شعب مصمم على انتزاع حقوقه مهما كانت التضحيات وحجم الجرائم.

ودعت الشعبيّة “كافة أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة أزقة وشوارع مدننا وقرانا ومُخيّماتنا بالضفة والقدس المحتلتين، وما عملية إحراق سيارة المستوطنين في قلب رام الله قبل أيّام ببعيدة عن الفعل الثوري المتأصّل والمتواصل لشعبنا في حربه المفتوحة مع هذا العدو”.

من ناحيته قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح ديمتري دلياني، إن جريمة إعدام شاب فلسطيني بدم بارد اليوم وهو مُلقى على الأرض لهو أكبر دليل على فاشية دولة الاحتلال. وأضاف أن جريمة الاغتيال لم تتوقف عند المجرم مُطلق النار على الشاب الأعزل، بل تواصلت مع تعطيل وصول الإسعاف لعلاجه، محملاً مسؤولية الإعدام لرئيس حكومة الاحتلال. وطالب “دلياني” المجتمع الدولي بالتدخل من أجل ردع النهج العنصري المتبع لدى دولة الاحتلال.

أما حركة الأحرار الفلسطينية فأشارت إلى أن عملية الطعن هي رسالة متجددة من أبناء الشعب الفلسطيني لتمسكه بأرضه. وأشارت إلى أن إعدام الاحتلال لأبناء الشعب الفلسطيني لن يمر مرور الكرام، داعيةً لتصعيد الاشتباك للجم عدوانه.

ودانت حركة المقاومة الشعبية الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس وكل مدن الضفة. ودعت المقاومين والشباب الثائر للمزيد من العمليات التي توجع الاحتلال ومستوطنيه. من جانبها قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن عملية الطعن تؤكد صوابية نهج المقاومة. وأشارت إلى أن هذه العمليات تؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على تبني خيار الانتفاضة في وجه الاحتلال حتى استرداد كافة الحقوق.

المصدر: مواقع