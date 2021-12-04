ماراتون اتحاد بلديات بعلبك أقفل على 87 لقاح فايزر

أقفل يوم ماراتون متلقي لقاح فايزر في اتحاد بلديات بعلبك للجرعات الثلاث، الذي نظمته وزارة الصحة العامة، على 87 جرعة، في حين تولى عدد من أطباء وممرضات وممرضي “الهيئة الصحية الإسلامية” تسجيل الأسماء وأعمال المكننة وتلقيح المواطنين.

وقد توزع العدد كالتالي: 60 جرعة ثالثة، 6 جرعة ثانية، و21 جرعة أولى.

ونبه النائب علي المقداد من “مخاطر فيروس كورونا ومتحوراته، فالحماية الأساس من الإصابة بالجائحة تلقي اللقاح، والتزام الكمامة والتباعد، بخاصة وان الإصابات اليومية تتزايد باضطراد”.

وأشار إلى أن “مستشفى بعلبك الحكومي سوف تستقبل الراغبين بتلقي اللقاح، في ماراتون متواصل يستمر لغاية يوم الجمعة المقبل ضمنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام