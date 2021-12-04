قاسم هاشم: لا يجوز أن يدفع المواطن ثمن السياسات الخاطئة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 4 2021 - 12:38

قاسم هاشم: لا يجوز أن يدفع المواطن ثمن السياسات الخاطئة

منذ 58 mins 4 December، 2021
قاسم هاشم
لبنان

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “الإجراءات والقرارات المطلوبة لتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يجب ألا تكون ذريعة للبعض للتمادي في توجهاتهم التي تستهدف المودعين من خلال تمرير قرارات لتحميلهم عبء الخسائر”.

وشدد هاشم السبت على أن “أي إقرار لقانون الكابيتول كونترول يجب أن يبنى على أساس الحفاظ على أموال المودعين، وهو ما أكدناه في الكتلة، فهو حق مقدس وهذا التزامنا تجاه أصحاب الحقوق”.

ودعا هاشم “الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، فالخسائر تسببت بها الدولة ومصرفها ومافيا المصارف، ولا يجوز أن يدفع المواطن ثمن السياسات الخاطئة التي أوصلت البلاد والعباد الى هذه الأزمة المالية والاقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة