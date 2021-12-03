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December 3 2021 - 15:42

50 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

منذ 33 mins 3 December، 2021
الصلاة في المسجد الاقصى المبارك
عربي وإقليمي - فلسطين

أدى نحو 50 ألف مصل صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن “المواطنين أدوا الصلاة رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول المئات من أبناء شعبنا إليه”.

وكانت نشرت قوات العدو حواجزها العسكرية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خاصة عند باب العامود، واعتقلت الشاب المقدسي محمد نمر واحتجزت اثنين آخرين لساعات ولم تفرج عنهم إلا بعد انتهاء صلاة الجمعة.

المصدر: فلسطين اليوم

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