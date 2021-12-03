بايدن: مكافحة كورونا “يجب ألا تكون” سببا للانقسامات السياسية

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى عرضه خطة لمنع احتدام جائحة كورونا وانتشار متحور “أوميكرون” خلال الشتاء، أن مكافحة كوفيد-19 “يجب ألا تكون سببا للانقسامات السياسية” في البلاد.

وقال بايدن في كلمته الخميس: “أعرف أن كوفيد-19 سبّب انقسامات في البلاد” وبات “مسألة فئوية وهو أمر مؤسف ويجب ألا يكون كذلك”.

وأكدت الولايات المتحدة الأربعاء اكتشاف أول حالة لمتحور “أوميكرون” الجديد، فيما أعلن البيت الأبيض أنه “تم اتخاذ إجراءات التعامل مع جميع السيناريوهات”.

من جهته دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس على خلفية ظهور “أوميكرون” إلى ضرورة إبرام اتفاق دولي حول “الأوبئة ونظام الاستجابة”.

المصدر: وكالات