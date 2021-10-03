السفيرة الروسية لدى بلغاريا: الولايات المتحدة تقف وراء مبادرة صوفيا لطرد الدبلوماسيين الروس من البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2021 - 11:04

السفيرة الروسية لدى بلغاريا: الولايات المتحدة تقف وراء مبادرة صوفيا لطرد الدبلوماسيين الروس من البلاد (سبوتنيك)

منذ 52 mins 3 October، 2021
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