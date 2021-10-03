هيئة مطارات عُمان تعلن إعادة جدولة كافة الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار “شاهين” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2021 - 11:02
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قوى الأمن: توقيف الرأس المدبّر لعمليات توزيع المخدّرات على مروّجين في عدد من المناطق الشمالية
مسؤول حركة حماس في غزة يحيى السنوار: سنجري اليوم محادثات في القاهرة وسنتناول ملف التهدئة وتبادل الأسرى مع الاحتلال
فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة: زيارة لابيد إلى البحرين وافتتاح سفارة للعدو فيها جريمةٌ بحق الاسلام والقومية والعروبة
فصائل المقاومة: التحية إلى الشعب البحريني الذي خرج في مسيرات غضب رفضاً لتمادي نظام البحرين في التطبيع
اللجنة الأمنية العليا للإنتخابات في العراق: اكتمال جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع
الرئاسة الجزائرية: بعد تصريحات غير مسؤولة للرئيس الفرنسي نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وقررنا استدعاء سفيرنا لدى باريس
ماكرون: التاريخ الجزائري لا يقوم على الحقائق بل على كراهية فرنسا ونرى النظام الجزائري متعب والرئيس تبون عالق في نظام قاس
الرئيس التونسي قيس سعيد يعرب لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لقرار تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين
السعودية والكويت والإمارات يدعون مواطنيهم في سلطنة عمان للحيطة والحذر من الإعصار "شاهين"
الأرصاد الإماراتية: نوصي سكان المناطق الساحلية الشرقية التزام الإجراءات وإقفال المدارس الأحد بسبب اقتراب الإعصار
وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا أذربيجان أننا لن نقبل أي تغيير جيوسياسي أو أي تعديل في الحدود الدولية
حسين أمير عبد اللهيان: سنعمل على ألا تتحول أراضي أذربيجان لمسرح للتحركات الإسرائيلية لزعزعة أمن المنطقة
وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا لهجوم شنه مسلحو التحالف السعودي ومرتزقته شرق منطقة الخنجر في الجوف
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
بريطانيا: الجيش يبدأ توزيع الوقود على المحطات يوم الاثنين
البرازيل: تظاهرات لحركات وأحزاب يسارية في مدن عدة للمطالبة بإقالة الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مضاداً للطائرات طورته مؤخراً
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
هيئة مطارات عُمان تعلن إعادة جدولة كافة الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار “شاهين”
منذ 1 ساعة
3 October، 2021
الإعصار شاهين
هيئة مطارات عُمان
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