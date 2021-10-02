الشيخ القطان: الأسرى كسروا هيبة العدو الصهيوني

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان على “الدور الكبير الذي تقوم به حركات المقاومة في الداخل الفلسطيني وفي الخارج”.

ونوه الشيخ القطان “بالعمل البطولي الذي قام به الأسرى الذين كسروا هيبة العدو الصهيوني بهروبهم من السجن”، مستنكرا “سلوك بعض الدول التي ما زالت تتهافت للتطبيع مع العدو الصهيوني رغم كل جرائمه في حق الأخوة الفلسطينيين”.

كلام الشيخ القطان جاء خلال اسقباله وفدا من حركة “الانتفاضة الفلسطينية” في البقاع، وكان اللقاء مناسبة لتأكيد “وجوب دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب إخواننا في فلسطين في مواجهة غطرسة العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام