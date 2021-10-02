حمادة للمنار: المقاومة على أتم الجهوزية لتحافظ على كل قطرة مياه في الحدود البحرية

اشار النائب ايهاب حمادة في حديث لقناة المنار الى اننا دعونا الحكومة والأطراف اللبنانية ذات العلاقة إلى حسم موضوع الحدود البحرية حتى نذهب بموقف ثابت وفق ما تقرره الدولة اللبنانية. واكد ان على هذه الدولة أن تحمي أملاكها و ثرواتها وحدودها. وشدد على ان المقاومة على أتم الجهوزية لتحافظ على كل قطرة مياه وفق ما تقرر الدولة اللبنانية تماما بشكل مشابه و مساو ومساوق لكل حبة تراب و بالتالي نحن لا نخاف بوجود المقاومة التي رعت هذه التوازنات مع العدو و أرست معدلات الردع، مثلما أرستها على المستوى البري سوف ترسيها على المستوى البحري.

المصدر: المنار