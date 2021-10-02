القطريون يصوتون في أول انتخابات لمجلس الشورى

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم الثامنة صباحا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بنظام الاقتراع الحر السري المباشر لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، كأول مجلس تشريعي منتخب في قطر.

ويتنافس 234 مرشحا، للفوز بـ 30 مقعدا من إجمالي 45، مقعدا.

وبدأ المواطنون القطريون التوافد على صناديق الاقتراع والمشاركة وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بالدولة، وذلك من خلال 30 لجنة انتخابية موزعة على جميع أنحاء البلاد.

ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50 مرشحا، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى 234 مرشحا ومرشحة بعد أن تم تسجيل 284 مرشحا.

وتغلق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام السادسة مساء، على أن تعلن النتيجة في وقت لاحق من اليوم. ويفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين. وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

المصدر: وكالات