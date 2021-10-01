“تجمع العلماء”: المقاومة أثبتت انها العين الساهرة على حماية الوطن

حيا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “المقاومة الإسلامية على إنجازها الضخم بإسقاط المسيرة الصهيونية في منطقة وادي مريمين، والذي أثبت أنها العين الساهرة على حماية الوطن وأنها ضرورة للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقلاله ضمن الثلاثية الماسية: الجيش والشعب والمقاومة”.

واعتبر التجمع ان “الأوضاع المستجدة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة في البلوك رقم 9 يفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرارات سريعة إن لجهة إقرار التعديلات على المرسوم رقم (6433) وتوقيع الرئيسين عون وميقاتي له وإرساله إلى الأمم المتحدة لضمان حق لبنان في مياهه الإقليمية”.

وطالب التجمع “الحكومة بالمبادرة الى اتخاذ القرارات الضرورية لحماية الاقتصاد اللبناني وإيقاف التدهور عبر عدة إجراءات منها إقالة حاكم مصرف لبنان وتكليف آخر مكانه يتمتع بالنزاهة ونظافة الكف وتوقيع المراسيم المتعلقة بالحدود البحرية في البلوك رقم (9) وإطلاق البطاقة التمويلية وإعداد خطة واضحة لتمكين المودعين من استرداد أموالهم المنهوبة من البنوك ومصرف لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام