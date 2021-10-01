بدء مناورات “فاتحو خيبر” في منطقة شمال غرب ايران

انطلقت مناورات فاتحو خيبر بحضور اللواء 216 ،316 المدرع، اللواء 25، مجموعة مدفعية 11، مجموعة طائرات مسيرة، مجموعة الهندسة العسكرية433 بدعما من طائرات هليكوبتر محمولة جوا في منطقة شمال غرب ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن العلاقات العامة للقوات البرية للجيش بدأت مناورات فاتحو خيبر بحضور قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومسؤولين من المحافظات في شمال غرب البلاد.

في هذه المناورات قامت الطائرات المسيرة بتحديد عام للمنطقة وبعد إرسال الصور إلى مركز القيادة، أظهر اللواء 25الرد السريع.

في إطار استمرار المناورات، نفذت وحدة المدفعية نيران جماعي بإطلاق النار على مواقع وأهداف محددة مسبقًا.

بالتزامن مع نيران وحدات المدفعية، نفذت الوحدات المدرعة عمليات القوة الضاربة المدرعة.

وفي جميع مراحل المناورات فاتحو خيبر دعمت طائرات الهليكوبتر الوحدات العاملة بإطلاق النار.

المصدر: وكالة مهر الايرانية