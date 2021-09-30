“الوطني الحر” استنكر تسلل مجموعات من “القوات” الى تحرك أهالي شهداء المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 30 2021 - 15:46

“الوطني الحر” استنكر تسلل مجموعات من “القوات” الى تحرك أهالي شهداء المرفأ

منذ 14 mins 30 September، 2021
التيار الوطني الحر
لبنان

استنكرت هيئة بيروت الاولى في “التيار الوطني الحر” في لبنان “التسلل الخبيث والمشبوه الذي أدى أمس الى التعدي الجسدي واللفظي على أهالي شهداء وضحايا المرفأ ووكلائهم القانونيين”.

وقالت الهيئة في بيان لها الخميس “فقد تسللت مجموعات من القوات اللبنانية ومجموعات أخرى مأجورة تدعي انها من الثورة وهي باتت معروفة الإنتماءات والارتباطات لافشال التحرك وتعدت على حرمة الشهداء الضحايا ودمائهم باطلاق هتافات سياسية ضد جهات وأحزاب لم يدع عليها القاضي بيطار اصلا”.ط

وتابعت الهيئة ان “ذلك من اجل سرقة الهدف السامي من التحرك واستثماره سياسيا لإفشاله وايخاف الناس لعدم مشاركتهم في التحركات المقبلة لغاية في نفس يعقوب والتي هي على الأرجح إنشاء شرخ مجتمعي فتنوي بغية افلات الشارع كما المجرم من العقاب وتجريم الأبرياء”، وسألت “لماذا إصرار القوات اللبنانية وبعض المتنكرين بلباس الثورة على قتل الضحايا وأهاليهم مرتين؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة