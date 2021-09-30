الاحتلال يطلق النار على فتاة فلسطينية عند باب السلسلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ويغلق ابواب المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 07:30

الاحتلال يطلق النار على فتاة فلسطينية عند باب السلسلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ويغلق ابواب المسجد الاقصى

منذ 6 mins 30 September، 2021
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