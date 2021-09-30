ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: قدوم وزير خارجية العدّ الصهيوني لأرض البحرين تدنيس لها وهو مرفوض شعبيًّا

أعلن المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير رفضه الزيارة المزمعة لوزير خارجيّة العدوّ الصهيونيّ لأرض البحرين.

وقال في بيان “تناولت وسائل الإعلام الصهيونيّ خبر زيارة وزير خارجيّة الكيان الصهيونيّ المدعوّ يائير لابيد للبحرين يوم الخميس، وذلك لافتتاح سفارة كيانه في المنامة، بدعوة من وزير العار الخليفيّ عبد اللطيف الزياني، الذي يحاول جاهدًا أن ينافس سلفه عرّاب الصهيونيّة خالد آل خليفة عبر انصهاره كاملًا بالتطبيع، وارتمائه في أحضان الصهاينة بكلّ تذلّل، مستفزًّا مشاعر شعبنا في البحرين والشعب الفلسطينيّ الشقيق”.

وأكد المجلس أن “أبناء شعبنا يرفضون رفضًا مطلقًا هذه الزيارة الموبوءة، ولن يتوقّف حراكهم المقاوم للتطبيع حتى تُلغى اتفاقيّة التطبيع المشؤومة، وشعارهم الذي رفعوه بحرينيّون ضدّ التطبيع ما زال يصدح في شوارعنا وساحاتنا، فالبحرين لم تطبّع يومًا ولن تطبّع، ومن طبّعوا مع الصهاينة لا يُمثّلون البحرين وشعبها الحرّ الأبي”.

وحمل الائتلاف في بيانه “هرم النظام الخليفيّ حمد بن عيسى وابنه رئيس الوزراء غير الشرعيّ سلمان المسؤوليّة التامّة عن هذه الزيارة اللعينة للقاتل المجرم لابيد، وعليهما أن يتحمّلا تبعاتها”، داعيا “كلّ أبناء شعب البحرين، سنّة وشيعة، إلى التكافل والوحدة بإعلان الرفض الواسع لهذا العدوّ الذي جاء ليدنّس أرضنا المسلمة الطاهرة، وبشتّى الوسائل والأساليب، فلا أهلًا ولا سهلًا للصهاينة القتلة في المنامة”.

المصدر: موقع المنار