عبد اللهيان في لقاء قائد فيلق القدس: فيلق القدس يساهم في استقرار الأمن الإقليمي والدولي

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن قوات فيلق القدس جنوداً بلا حدود، ويساهمون في استقرار الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وخلال استقباله قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في وزارة الخارجية، أكد عبداللهيان أن وازرته ستتبع بكل فخر طريق أمير السلام الحاج قاسم سليماني في إضفاء الطابع المؤسسي على السلام والصداقة مع دول المنطقة ومحاربة الإرهاب.

وقدّر حسين أمير عبداللهيان حضور قائد فيلق القدس بالوزارة، وأشار إلى دور الفريق الشهيد قاسم سليماني في محاربة الإرهاب، مضيفا لولا دور الشهيد سليماني في محاربة الإرهاب والصهاينة، لتغير شكل المنطقة، واذا نجحت داعش في سوريا والعراق لكان العالم مملوء بالإرهاب.

وبدوره، هنأ قاآني عبداللهيان على انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد في هذا اللقاء أن مكانة وزارة الخارجية في تأمين المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية جداً مهمة.

المصدر: وكالة مهر