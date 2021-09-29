نهرا طالب بلديات في قضاء طرابلس بالزام محطات المحروقات فتح ابوابها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 16:40

نهرا طالب بلديات في قضاء طرابلس بالزام محطات المحروقات فتح ابوابها

منذ 40 mins 29 September، 2021
محافظ شمال لبنان رمزي نهرا
لبنان

وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتبا عدة لكل من: قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، بلدية طرابلس الميناء والقلمون، وطلب منهم وجوب الزام جميع محطات المحروقات في قضاء طرابلس، فتح ابوابها امام المواطنين، وذلك بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وقرارات مجلس الأمن الفرعي في الشمال.

وجاء في نص الكتب:
“بناء لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلدية وقرارات مجلس الأمن الفرعي في الشمال .
للاطلاع والايعاز الى اصحاب جميع محطات المحروقات في قضاء طرابلس وجوب فتح أبوابها أمام المواطنين وتأمين المؤازرة الأمنية اللازمة لها والافادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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