لقاء الاحزاب والقوى الوطنية في الشمال يزور المجلس السياسي في حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 12:06

لقاء الاحزاب والقوى الوطنية في الشمال يزور المجلس السياسي في حزب الله

منذ 25 mins 29 September، 2021
لقاء الاحزاب بزور المجلس السياسي في حزب الله
لبنان

زار وفد من الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في الشمال المجلس السياسي في حزب الله حيث كان في استقباله معالي الوزير السابق الحاج محمود القماطي.

وقدم الوفد الشكر لقيادة لقيادة حزب الله على الخطوة الإنسانية التي أعلن عنها سماحة الأمين العام السيد حسن حفظه الله بتزويد مختلف المناطق اللبنانية وخاصة المؤسسات الاستشفائية والاجتماعية بالمحروقات.

كما كان اللقاء مناسبة لاستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة خصوصاً بعد تشكيل الحكومة وتم التركيز على ضرورة العمل السريع والجاد لإخراج لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية المعيشية وتحدث في الختام منسق اللقاء في الشمال عبد الله خالد.

المصدر: موقع المنار

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