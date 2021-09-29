لقاء الاحزاب والقوى الوطنية في الشمال يزور المجلس السياسي في حزب الله

زار وفد من الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في الشمال المجلس السياسي في حزب الله حيث كان في استقباله معالي الوزير السابق الحاج محمود القماطي.

وقدم الوفد الشكر لقيادة لقيادة حزب الله على الخطوة الإنسانية التي أعلن عنها سماحة الأمين العام السيد حسن حفظه الله بتزويد مختلف المناطق اللبنانية وخاصة المؤسسات الاستشفائية والاجتماعية بالمحروقات.

كما كان اللقاء مناسبة لاستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة خصوصاً بعد تشكيل الحكومة وتم التركيز على ضرورة العمل السريع والجاد لإخراج لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية المعيشية وتحدث في الختام منسق اللقاء في الشمال عبد الله خالد.

المصدر: موقع المنار