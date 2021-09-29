الخارجية الروسية: موسكو تعتزم التعاون البناء مع أي حكومة ألمانية جديدة (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 10:34

الخارجية الروسية: موسكو تعتزم التعاون البناء مع أي حكومة ألمانية جديدة (وكالة سبوتنيك)

منذ 54 mins 29 September، 2021
أخبار موقع المنار

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