بيدرسون يعلن موعد الجولة القادمة من مفاوضات “الدستورية السورية” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 23:06

بيدرسون يعلن موعد الجولة القادمة من مفاوضات “الدستورية السورية”

منذ 2 ساعة 28 September، 2021
بيدرسون
الامم المتحدة

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الـ18 من الشهر المقبل موعدا لاجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأعلن بيدرسون خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أن الأطراف في سوريا اتفقوا على استئناف المفاوضات، ووصف ذلك بالأخبار الجيدة.

وقال: “لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها… بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية”.

وأشار بيدرسون إلى أن المجموعة المصغرة من اللجنة والتي تتألف من 45 عضوا ستجتمع في جنيف في الـ18 من أكتوبر القادم.

ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، قائلا إن الوقت قد حان للضغط من أجل عملية سياسية.

المصدر: وكالات

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