25 جريحًا في انفجار بمبنى سكني في مدينة غوتنبرغ بالسويد (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 10:48
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نسعى حالياً لتأمين الفيول أويل اللازم لزيادة ساعات اضافية من التيار الكهربائي للمواطنين
ميقاتي: الأولوية بالنسبة للحكومة حماية صغار المودعين وحصولهم على الفريش دولار والمودع لا يجب أن يتحمل الخسارة
وزير التربية عباس الحلبي: التعليم على طول العام الدراسي سيكون حضورياً والارادة موجودة للبدء به
فريق مشترك لبناني سوري يبدأ بالكشف على خط الغاز العربي بدءا من محطة الدبوسية الحدودية وصولا إلى محطة دير عمار
حزب الله يدين بشدة اقتحام الاحتلال الصهيوني مخيم جنين ومناطق في الضفة ما ادى الى سقوط 5 شهداء واعتقال مقاومين
حزب الله: الاعتداءات الاسرائيلية هي تجسيد واضح لسياسة الغدر والاجرام التي يمتهنها العدو
حزب الله يشيد بيقظة المقاومين الفلسطينيين وتصديهم البطولي لتوغل العدو وايقاعهم اصابات في صفوفه
حزب الله يدين مؤتمر التطبيع مع العدو الصهيوني الذي عقد في مدينة اربيل العراقية
حزب الله: مؤتمر اربيل التطبيعي محاولة فاشلة للترويج "لثقافة الحوار مع العدو" وئدت في مهدها
حزب الله يحيي المواقف العراقية الرافضة بقوة لكل اشكال التطبيع ويشيد بالاجراءات القضائية التي جرّمت المطبعين
مراسل المنار: شرطة الاحتلال تضيق على الشبان في المسجد الأقصى وتمنع التجمعات وتعتدي على عدد منهم بالضرب
وزير الداخلية الأردني مازن الفراية يقرر إعادة فتح الحدود الأردنية السورية عند مركز جابر الحدودي اعتباراً من صباح الغد
الفراية: القرار هدفه تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية
بريطانيا تضع الجيش في حالة تأهّب للمساعدة في حل أزمة شحّ الوقود التي تعاني منها البلاد خلال الأيام الماضية
حزب العمال البريطاني يصوت بأغلبية ساحقة على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لأرضهم خلال مؤتمره السنوي العام جنوب انكلترا
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
رئيس حكومة الانقاذ الوطني: امريكا والمتصهينون الاقليميون أرادوا جر الشعب العراقي الى حظيرة التطبيع عبر مؤتمر اربيل
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
25 جريحًا في انفجار بمبنى سكني في مدينة غوتنبرغ بالسويد (وكالة يونيوز)
منذ 1 ساعة
28 September، 2021
السويد
انفجار مبنى سكني
سقوط جرحى
مدينة غوتنبرغ
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