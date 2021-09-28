25 جريحًا في انفجار بمبنى سكني في مدينة غوتنبرغ بالسويد (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 10:48

25 جريحًا في انفجار بمبنى سكني في مدينة غوتنبرغ بالسويد (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 28 September، 2021
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