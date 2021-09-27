الكرملين: التحضير جار لزيارة أردوغان إلى روسيا ومحور المحادثات الاقتصاد وأفغانستان وسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2021 - 15:32

الكرملين: التحضير جار لزيارة أردوغان إلى روسيا ومحور المحادثات الاقتصاد وأفغانستان وسوريا

منذ 36 mins 27 September، 2021
بوتين واردوغان
أخبار دولية - روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الإثنين، أن “الكرملين يعمل على الإعداد لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا”، مشيرا إلى أن الرئيسين سيبحثان العلاقات التجارية بين البلدين، فضلا عن المشاكل الإقليمية.

ووفقا لبيسكوف، فإنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيسين سيتطرقان إلى المشاكل الإقليمية خلال اللقاء، وعلى رأس جدول الأعمال سيبحثان الوضع في سوريا وأفغانستان وليبيا، ويمكنهم أيضًا مناقشة القضايا الدولية الأخرى.

من جهة ثانية، استبعد بيسكوف أن يلتقي الرئيس بوتين الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في سوتشي الأربعاء المقبل.

المصدر: سبوتنيك

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