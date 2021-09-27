المركز الفلسطيني للإعلام : مستوطن يهاجم مدرسة بنات اللبن الشرقية الواقعة على شارع رام الله-نابلس الرئيسي ويحاول الاعتداء على هيئتها التدريسية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2021 - 12:20

المركز الفلسطيني للإعلام : مستوطن يهاجم مدرسة بنات اللبن الشرقية الواقعة على شارع رام الله-نابلس الرئيسي ويحاول الاعتداء على هيئتها التدريسية

منذ 33 mins 27 September، 2021
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