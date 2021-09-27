بي بي سي: مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أولاف شولتز يقول إن لديه تفويضا لقيادة حكومة ائتلافية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2021 - 12:20

بي بي سي: مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أولاف شولتز يقول إن لديه تفويضا لقيادة حكومة ائتلافية

منذ 1 ساعة 27 September، 2021
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